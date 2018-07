Garçom recebe oferta de trabalho depois de ajudar cliente com deficiência

. Foto: Unsplash/Pixabay

Nem tudo está perdido! Joe Thomas, garçom do restaurante IHOP em Springfield, estado de Illinois, nos Estados Unidos, recebeu muita atenção depois que uma foto sua ajudando uma cliente deficiente foi publicada no Facebook do restaurante.

Keshia Dotson, moradora da cidade, postou a foto na esperança de que a gentileza do garçom fosse reconhecida por seus chefes. "Eu trabalhei na indústria do varejo no passado, e sei que as pessoas só entram em contato com as corporações para oferecer feedback negativo, então resolvi compartilhar algumas atitudes positivas", relatou Dotson.

A mulher deficiente e seu marido são clientes do restaurante há anos. "Eu sempre o vejo parando de comer para alimentar sua esposa e penso: 'Se não estou fazendo nada, por que não a ajudo para que ele possa comer e aí todos ficam felizes?'", disse Thomas à Wics, uma afiliada da CNN.

O garçom afirmou que desde que a foto foi publicada ele recebeu a proposta de trabalhar como enfermeiro. Apesar de todo o suporte, ele não entende o motivo do rebuliço.

"Eu estou por aqui para ajudar todos que eu puder, não faço isso para receber algo em troca, apenas ter um bom dia e é isso", explicou Thomas.

Confira o post de Keshia Dotson: