'Game of Thrones' faz aumentar abandono de cães semelhantes a lobos

O sucesso de Game of Thrones é notório, embora, na reta final, os fãs estejam decepcionados e pedindo que a oitava temporada seja refeita. Além dos personagens humanos, os lobos pertencentes à família Stark também ficaram famosos e a busca por cães parecidos com eles — os huskies siberianos — aumentou consideravelmente desde que a série estreou em 2011.

O problema é que, sem conhecer bem o comportamento da raça, os donos acabam abandonando os animais em abrigos — e essa prática também cresceu, segundo observa ONGs internacionais.

A Dog Trust, maior instituição de bem-estar canino do Reino Unido, afirma que, em 2010, um ano antes da primeira temporada de GoT ir ao ar, apenas 79 malamutes do Alasca, huskies siberianos e akitas foram atendidos na ONG. No ano passado, foram 411, um aumento de 420%. Em comparação, a taxa de abandono de outras raças, como rottweilers, pastores alemães e weimaraners, caiu 22%.

"Desde o início de Game of Thrones, temos visto um enorme aumento na popularidade de cães com aparência de lobo, mas pedimos que os donos se lembrem de que um cachorro é para toda a vida, não apenas a duração de uma série de TV", disse Adam Clowes, diretor de operações da Dog Trust.

Uma integrante da NorSled, grupo de resgate de animais do norte da Califórnia, nos Estados Unidos, disse à revista National Geographic que, em 2009, a organização era capaz de acompanhar o número de huskies em abrigos locais. Porém, desde o início de Game of Thrones, o número de animais da raça que passaram para os cuidados da ONG dobrou.

Os huskies são uma raça que demanda muitos cuidados. Eles têm uma necessidade inata de correr e não são fáceis de treinar. Quando não recebem pelo menos duas horas de exercício diário de que precisam, podem ser muito destrutivos. Por isso, as organizações recomendam que as pessoas pesquisem muito antes de acolher um animal desse tipo em casa.

"As pessoas que pegam um por causa de sua beleza não percebem em que estão se metendo", diz Barbara Swanda, vice-presidente do Grupo de Resgate de Huskies Siberianos do Vale de Delaware, organização norte-americana. "É uma receita para o desastre." Ela conta que, quando os cães abandonados vêm com identificação, eles normalmente têm nomes relacionados à série. Ghost, Nymeria, Summer, Shaggydog, Grey Wind e Lady são os mais comuns.

Com a proximidade do fim da série — o último episódio vai ao ar neste domingo, 19 -, as ONGs esperam que o número de cães semelhantes a lobos que chegam até elas diminua.

"Cães de todas as formas, tamanhos e idades podem trazer muita alegria para nossas vidas, mas pedimos a todos que façam suas pesquisas antes de conseguir um cachorro para que não corram o risco de se encontrar na posição de desistir deles", disse Clowes, da Dog Trust. "Entender o que um cão em particular precisa e ter a certeza de que você pode fornecer isso desde o momento em que ele entra na sua vida nos dá a melhor chance de ter relacionamentos maravilhosos com nossos cães ao longo da vida", completou.

