Gambá reaprende a andar com auxílio de cadeira de rodas; assista ao vídeo

Com sua nova cadeira de rodas, Kewpie está reaprendendo a andar. Foto: Instagram / @wildernesstrailwildlifecenter

Após ser perseguido e atacado por um gato, o gambá Kewpie perdeu um olho e ficou gravemente ferido. Ele foi encontrado por Tonya Poindexter, fundadora da ONG Wilderness Trail Wildlife, nos Estados Unidos.

De acordo com a revista People, o animal estava com uma anemia grave, recebeu os cuidados necessários e hoje mora na ONG. No entanto, ele ainda sofre com algumas doenças como nanismo, escoliose e osteoporose, além de ter a perna esquerda traseira mais curta, o que dificulta a sua locomoção.

Mas Kewpie, que hoje tem um ano e meio de idade, está reaprendendo a andar. Para isso, ele ganhou uma cadeira de rodas personalizada por especialistas em mobilidade animal da Walkin' Pets, uma entidade voltada para cuidados de animais com deficiência, doentes e idosos.

Esse é o primeiro aparelho que a instituição fez para um gambá. Para fazer a cadeira, os especialistas tiveram que levar em consideração algumas características desses bichos, que são menores e andam com o corpo mais próximo do chão.

Assista ao vídeo de Kewpie andando com sua nova cadeira de rodas: