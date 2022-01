Galinha Pintadinha faz vídeo para incentivar crianças a se vacinarem contra covid-19; assista

Galinha Pintadinha é a estrela em campanha de vacinação contra covid-19 em São Paulo Foto: Divulgação/ Galinha Pintadinha

A Galinha Pintadinha está na campanha do governo do Estado de São Paulo para incentivar as crianças a participarem da imunicação contra a covid-19. A 'Galinha Vacinadinha' está ao lado das crianças e familiares, ressaltando mais uma vez a importância da vacinação sem perder o lado lúdico

A partir do mês de janeiro, após autorização da Anvisa, as crianças de 5 a 11 anos podem receber a primeira dose da vacina.

O personagem está em todos os momentos da campanha, desde os materiais publicitários veiculados pelo Governo do Estado de São Paulo, além do clipe com a Galinha Pintadinha, o Galo Carijó e o Pintinho Amarelinho.

Em 2018, a Galinha Pintadinha foi a protagonista de uma campanha com o Zé Gotinha, sobre a importância de manter a carteirinha de vacinação dos pequenos atualizada de acordo com o calendário vacinal.

No ano passado, a Popó participou da campanha #EuMeCuido, para conscientizar as pessoas dos cuidados que devemos ter para evitar a propagação do coronavírus, como o distanciamento social e uso correto de máscaras.

“A Galinha Pintadinha apoia a ciência. Sabemos que a vacinação é de suma importância e neste momento auxiliamos na disseminação de informação”, declara Juliano Prado, um dos criadores da animação.

Assista ao vídeo: