Galinha Pintadinha alcança 18 bilhões de views no YouTube; assista 10 vídeos mais acessados

Canal da Galinha Pintadinha ultrapassa 18 bilhões de visualizações no YouTube Foto: YouTube / @Galinha Pintadinha

O canal da Galinha Pintadinha ultrapassa a marca dos 18 bilhões de views no YouTube, com pouco mais de 50 vídeos. Criada em 2006, a página reúne os maiores sucessos do desenho animado, que também está disponível em plataformas de streaming, como a Netflix, ou canais de TV como Cultura, SBT e Nat Geo Kids.

Desde o começo da pandemia do novo coronavírus, a Galinha Pintadinha tem, literalmente, salvado muitos pais e crianças que estão em isolamento social.

São 26,3 milhões de inscritos no canal no YouTube. O vídeo Upa Cavalinho é o campeão de visualizações, com 1,7 bilhão - aproximadamente 8% da audiência total.

Em segundo lugar, está a tradicional canção Dona Aranha, que subiu pela parede, com 1,2 bilhão. Na sequência, o sucesso na voz de Gugu Liberato, nos anos 1990, Pintinho Amarelinho, teve 895 milhões de visualizações, de acordo com os produtores.

Com marcas semelhantes aparecem Sambalelê, com 810 milhões views, e Parabéns da Galinha Pintadinha, com 800 milhões. Em sexto lugar, outra cantiga tradicional nas escolas infantis, A Baratinha, teve 701 milhões de visualizações.

Provando que muitos pais acabam utilizando a Galinha Pintadinha para entreter os filhos, a playlist de Galinha Pintadinha 1, do primeiro DVD do desenho, teve 679 milhões de views. Este foi o trabalho que apresentou a personagem ao universo infantil.

Para terminar a lista dos dez vídeos mais assistidos na internet, aparecem Cão Amigo, com 661 milhões, Mariana, com 654 milhões, e Meu Lanchinho, 530 milhões de visualizações.

Confira a lista completa dos 'top 10' do canal da Galinha Pintadinha, no YouTube.

Assista ao vídeo de 'Upa Cavalinho':

Assista ao vídeo de 'Dona Aranha':

Assista ao vídeo de 'Pintinho Amarelinho':

Assista ao vídeo de 'Sambalelê':

Assista ao vídeo de 'Parabéns da Galinha Pintadinha':

Assista ao vídeo de 'A Baratinha':

Assista ao vídeo de 'Galinha Pintadinha':

Assista ao vídeo de 'Cão Amigo':

Assista ao vídeo de 'Mariana':

Assista ao vídeo de 'Meu Lanchinho':