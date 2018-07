Gabriel, O Pensador doa R$ 10 mil a catador que achou US$ 1,4 mil no lixo

O cantor Gabriel, O pensador foi entregar pessoalmente o dinheiro ao ex-catador de materiais recicláveis Foto: Divulgação

O rapper Gabriel, O Pensador fez uma "vaquinha" com amigos e doou R$ 10 mil na noite desta quinta-feira, 22, ao catador de materiais recicláveis João Rodrigues Cerqueira, que devolveu US$ 1,4 mil achados em meio ao lixo no Distrito Federal. O artista foi ao barracão, em uma invasão em Brasília, onde Cerqueira mora com a mulher e a filha de dez meses, para entregar a quantia ao homem que está sendo visto como exemplo de honestidade.

“A gente vive em um mundo onde os valores estão tão distorcidos que as pessoas se surpreendem quando um cara faz o certo. Então, eu primeiro vim para dar os parabéns e destacar mais uma vez isso”, disse Gabriel a Cerqueira como mostra reportagem do G1.

Cerqueira já não é mais catador de lixo, após ter devolvido o dinheiro ao fonoaudiólogo Bruno Temistocles, ele ganhou um emprego de ajudante de obras na construtora da família do dono dos dólares. O salário é de R$ 1,5 mil - mais do que o dobro do que recebia na cooperativa, R$ 600.

Ele contou ao G1 que pretende usar o dinheiro para ajudar a mãe a construir a própria casa. "Foi ela que me incentivou para ser a pessoa que eu sou.”cooperativa.