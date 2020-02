Funko Pop! do 'Baby Yoda' já é o mais vendido de todos os tempos

Boneco Funko Pop! do personagem The Child, o 'Baby Yoda'. Foto: Twitter / @OriginalFunko

A Funko anunciou recenemtente o lançamento de um boneco do 'Baby Yoda' em sua linha Pop!. Ele é baseado no personagem The Child da série The Mandalorian, do universo Star Wars, comumente conhecido no Brasil como 'Baby Yoda',

O Twitter oficial da marca compartilhou um vídeo em que Reis O'Brien, diretor de arte da Funko, conta como foi produzir o boneco The Child, baseado no 'Baby Yoda', destacando que trata-se do "boneco da Funko mais vendido de todos os tempos".

O boneco está sendo vendido para os Estados Unidos no site da Funko, e custa 35 dólares (cerca de R$ 150 na cotação atual). Também existe uma versão de 25 cm do boneco, mas atualmente ela está indisponível.

Assista abaixo [em inglês]: