Funko anuncia segunda coleção com personagens de 'Friends'

A Funko anunciou uma segunda coleção com os personagens de 'Friends' Foto: Reprodução / Funko

A Funko anunciou que irá lançar uma segunda linha de bonecos Pop! com os personagens de Friends. Agora, os colecionáveis virão caracterizados representando momentos clássicos da série que foi um dos maiores sucessos da TV na década de 1990.

Na nova coleção, os protagonistas Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry), Monica (Courteney Cox), Joey (Matt LeBlanc) e Phoebe (Lisa Kudrow) estarão caracterizados com roupas dos anos 1980, relembrando os episódios com flashback da série.

O boneco de Phoebe, por exemplo, estará vestido de Supergirl, enquanto Monica aparece em três versões: uma com tranças no cabelo; outra mostrando ela de boné; e ainda uma terceira opção com o infame peru na cabeça.

A nova coleção terá os personagens principais de 'Friends' em cenas clássicas da série. Foto: Reprodução / Funko

A coleção deve chegar ao mercado dos Estados Unidos em agosto.