Funk com apologia ao estupro lidera ranking de músicas virais; Spotify promete deletar

Mc Diguinho durante gravação do clipe de 'Surubinha de Leve', que faz apologia ao estupro. Foto: Twitter/Mcdiguinho

A música Só Surubinha de Leve, do MC Diguinho, virou assunto nas redes sociais nos últimos dias após internautas apontarem que sua letra faz apologia ao estupro. A faixa tem trechos como "Taca a bebida/ Depois taca a pica/ E abandona na rua". A música chegou a liderar a lista das músicas mais virais do Brasil no Spotify.

Porém, após as críticas, o serviço de streaming resolveu agir. Por meio de assessoria, o Spotify informou que recebeu diversas denúncias e entrou em contato com a gravadora, que prometeu retirar a música da plataforma nas próximas horas. O serviço ainda informou que a música foi parar na lista das mais virais pois teve um "pico de consumo nos últimos dias".

Contatada pelo E+, a produtora GR6, responsável pela produção de MC Diguinho, disse que ainda não tem um pronunciamento sobre o assunto e que o clipe de Só Surubinha de Leve será lançado nesta quarta-feira, 17, às 21h, no YouTube. Mesmo assim, a produtora informou que há a possibilidade de que a letra da música seja alterada. Procurado, o YouTube disse que não irá se posicionar sobre casos específicos.

Em seu Twitter, Diguinho continua fazendo um trabalho de divulgação constante do clipe e da música há alguns dias e não tem respondido às críticas sobre o teor da letra.

N sei como tem mulher q consegue escutar e defender surubinha de leve — Ju (@trindade_jully) 17 de janeiro de 2018

Neste seu clipe vai mostrar você drogando e estuprando uma mulher? Afinal é disso que sua música fala, Seu verme nojento. Vou fazer questão de denúnciar quantas vezes for preciso esse lixo que você chama de música. — Roberta wants 5sos3 (@Irwinwinx) 17 de janeiro de 2018

esse lixo tem que ser proibido!!!!!! isso é MISOGINIA, MACHISMO, ESTUPRO!!!! — Samantha Alves (@sassaamr) 16 de janeiro de 2018

Críticas a outros funks. A música de MC Diguinho não é a única que está recebendo críticas nas redes sociais nas últimas semanas. A faixa Faz a Fila, do MC Denny, também é acusada de incitar a violência sexual contra a mulher por conta dos trechos

"Vou socar na tua b****a sem parar/ E se você pedir pra mim parar, não vou parar/ Porque você que resolveu vir pra base transar/ Então vem cá, se você quer, você vai aguentar".

Questionado, o Spotify disse que seu catálogo é abastecido por milhares de gravadoras, artistas e distribuidoras, que são devidamente avisados sobre as diretrizes da plataforma. Se essa música também for alvo de denúncias, o serviço irá analisar e notificar a distribuidora responsável pelo conteúdo.

vcs sabem q a música "vai faz a fila e vem uma de cada vez" também faz referência ao estupro ne? — ²ʳ (@bdbbygrl) 17 de janeiro de 2018

A música "Faz a fila" acontece mesma coisa. Já que a novinha foi para base para transar, ela não pode mudar de ideia. A tropa vai tirar a virgindade dela mesmo que ela não queira mais. Dois hits com diferenças de semanas banalizando o estupro. — Stefany Alves (@stefs_alves) 17 de janeiro de 2018

vai faz a fila vai ser o hit do verão com apologia ao estupro mais evidente de todos os funk — gior (@lilicantouu) 6 de janeiro de 2018

