Funerária japonesa cria 'drive-thru' de velórios

Funerária no Japão monta modelo "drive-thru", em que pessoas podem se despedir no carro sem sair do carro. Foto: Pixabay

TÓQUIO (ANSA) - Uma funerária do Japão virou notícia no mundo inteiro ao oferecer um serviço curioso. A Aishoden montou "drive-thru" de velórios, no qual as pessoas podem prestar suas últimas homenagens sem sair do carro. O "drive-thru" da funerária deve ser inaugurado no próximo domingo, na cidade de Nagano.

O primeiro do mundo foi inaugurado em 2012 nos Estados Unidos. O modelo foi pensado para atender pessoas com defiência ou idosos que tenham mobilidade reduzida e não conseguem participar de cerimônias fúnebres. No entanto, no Japão a ideia já começou a atrair interesses do público em geral. Segundo o presidente da funerária, Masao Ogiwara, os passageiros, de dentro de seus veículos, poderão acessar uma tela digital e enviar mensagens de condolências ou acender incensos.

Além disso, haverá opções para presentear os familiares do defunto ou doar dinheiro - prática comum na cultura japonesa. Os funerais no Japão variam de acordo com a região do país, mas cerca de 90% da população é xintoísta ou budista. Em 98% dos casos, o corpo é cremado.