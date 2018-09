Funcionários de aeroporto fazem homenagem a Freddie Mercury e cantam 'Break Free'

Aeroporto de Londres, o Heathrow, fez homenagem a Freddie Mercury. Foto: Facebook/BritishAirways

A companhia aérea British Airways se uniu ao Aeroporto Heathrow, de Londres, para prestar uma homenagem a Freddie Mercury, que completaria 72 anos na última quinta-feira, 5. A ação também promove o filme Bohemian Rhapsody, que estreia em outubro.

Os funcionários decidiram fazer a homenagem porque Mercury, antes de entrar para o Queen em 1970, era carregador de malas. Então, no setor de desembarque, funcionários se vestiram com casacos verde-limão e usaram malas da mesma cor para cantar e dançar Break Free, sucesso do Queen na voz de Mercury.

"Freddie Mercury era um verdadeiro ícone britânico e eu estou muito feliz em celebrar sua vida icônica com meus colegas. Nós esperamos que os passageiros do terminal 5 gostem das nossas boas-vindas surpreendentes ao Reino Unido, antes de nós voltarmos ao trabalho. Até porque, o show deve continuar", disse Virinder Bansal, gerente do serviço de bagagens do Heathrow.

Assista à homenagem abaixo: