Funcionário do McDonald’s encontra mofo em máquina de sorvete

Funcionário de um McDonald's nos EUA alega ter sido demitido após compartilhar fotos de mofo encontrado em uma máquina de sorvetes. Foto: Reuters / Jason Lee

Um funcionário de uma loja do McDonald’s localizada no Estado da Louisiana, nos Estados Unidos, alega que foi demitido após compartilhar na internet fotos de mofo que teria encontrado ao fazer a limpeza de uma das máquinas de sorvete do estabelecimento.

Quando o chefe pediu para Nick reabastecer uma das máquinas de sorvete do local, ele acidentalmente esparramou massa pelos lados e decidiu tirar as prateleiras para limpar. Foi quando descobriu o mofo acumulado. “Eu fiquei chocado quando vi aquilo”, disse Nick em entrevista para o BuzzFeed News. “Sempre pensei que a máquina fosse limpa regularmente, mas conversando com meus colegas vi que nunca pediram para que ela fosse higienizada”, completou.

Ele tirou fotos para provar o que viu, mas a princípio não pensou em compartilhá-las para evitar perder seu emprego. Segundo ele, quando a situação das máquinas não melhorou e Nick percebeu outras irregularidades na loja, decidiu postar no Twitter o que viu. Até agora, as imagens já contam com 15 mil compartilhamentos na rede social. Dias depois, foi demitido do seu cargo.

O gerente da loja, John Valluzzo, foi procurado pelo site norte-americano e se limitou a dizer que eles fazem limpezas regulares nas máquinas e os empregados recebem treinamento para mantê-las higienizadas. Em comunicado enviado para a imprensa, a sede do McDonald’s dos EUA disse que “as lojas da rede são comprometidas a arcar com excelência na limpeza e nas comidas servidas”. Também tentaram tranquilizar os consumidores dizendo que a parte da máquina em que o mofo foi encontrado não entra em contato com o sorvete que é servido e deve ser higienizada regularmente.

Veja abaixo as fotos que Nick tirou e algumas das reações do Twitter:

This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce — nick (@phuckyounick) 14 de julho de 2017

"Caso vocês estejam se perguntando, isso saiu de uma máquina de sorvetes do McDonald's". Nice and dirty... pic.twitter.com/vjxuVLJpgF — nick (@phuckyounick) 18 de julho de 2017

"Bom e sujo".

I just ate McDonald's today and y'all got that nasty shit going on. The crazy part my fat ass will still eat there pic.twitter.com/hLX4dMMeiq — TRINITY (@lilglossyhoney) 16 de julho de 2017

"Eu acabei de comer no McDonald's e vocês ficam postando essas coisas. O pior de tudo é que mesmo assim eu ainda comeria lá".

Thanks for ruining my day, I just had an ice cream cone from them ‍♀️ pic.twitter.com/s7OcTdzxt4 — هانا (@h_annaah_) 16 de julho de 2017

"Obrigado por estragar o meu dia, eu acabei de tomar um sorvete de lá".

So I see nothing's changed since I worked for MickeyD's 17 years ago. we had weird white alive things in the machine WITH the ice cream — LowDownLorettaBrown (@TranscendentMe) 16 de julho de 2017

"Vejo que nada mudou desde que eu trabalhei no McDonald's há 17 anos. Nós tinhamos coisas brancas bizarras vivendo dentro da máquina de sorvete".

The Edward Snowden of fast food. — Davey (@HumanMuppet) 27 de julho de 2017

"O Edward Snowden dos fast foods".

VEJA TAMBÉM: substâncias estranhas que estão presentes em alimentos.