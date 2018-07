Após vários pedidos, funcionário de posto de gasolina usa extintor em cliente com cigarro aceso Foto: Pixabay/StockSnap

Um vídeo flagrou um caso inusitado que aconteceu em agosto deste ano em um posto de gasolina de Sofia, capital da Bulgária. O funcionário do estabelecimento usou um extintor de incêndio para apagar o cigarro de um cliente que ignorou os seus pedidos para se afastar da bomba de gasolina.

No vídeo, que está circulando nas redes sociais recentemente, um carro preto encosta na bomba de gasolina e o cidadão sai do veículo para abastecê-lo fumando um cigarro. Ele discute com alguém fora do ângulo de visão da câmera e momentos depois um funcionário chega calmamente ao lado da bomba e dispara o extintor de incêndio em cima do homem.

Veja abaixo o episódio: