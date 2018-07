Funcionária pede licença do trabalho para assistir a 'Game of Thrones'

A 7ª temporada de 'Game of Thrones' estreia no próximo domingo, 16. Foto: Cena da 7ª temporada de GoT/HBO

Quem acompanha uma série de perto sabe a dor que é perder o início de uma nova fase. Ansiosa pela tão aguardada sétima temporada de Game of Thrones, a recepcionista Andrezza Malcher, de 25 anos, entregou uma carta à gerência do hotel onde trabalha, em Belém, no Pará, pedindo para ser liberada nos dias e horários em que os episódios serão transmitidos a partir do próximo domingo, 16.

Andrezza publicou em seu perfil no Facebook a solicitação que fez, na qual explica a importância da série que ela acompanha há sete anos. Mas ela também pensou na empresa e afirmou que, embora a ausência dela afete negativamente a companhia, estar trabalhando nos horários dos episódios comprometeria a produtividade dela.

Justa com a causa, a jovem se colocou à disposição do hotel para compensar as horas ausentes ou adaptar a escala de trabalho pré-determinada desde o início do mês. Em entrevista ao E+, ela diz que, quando recebeu a escala, ficou "desesperada" ao ver que os horários que entraria ou sairia do trabalho coincidiam com os da série.

"Fiquei pensando em uma forma de trocar com alguém, aí lembrei de um caso parecido nos Estados Unidos em uma Copa do Mundo e comecei a pesquisar como fazia carta de solicitação de ausência", conta. Para justificar ainda mais o pedido, Andrezza falou de como o comportamento dos personagens está ligado ao mundo corporativo.

"O respeito e a lealdade por opção com a personagem Daenerys e seus imaculados; o trabalho em equipe com as diversas alianças criadas; a importância de um networking com o Varys; e do planejamento com Mindinho; a relevância da participação da mulher na política com Cersey, Daenerys, Catelyn e várias outras", escreve a recepcionista.

Andrezza conta que a gerente recebeu a carta com certo nervosismo, achando que era algo sério, mas começou a rir ao ler o papel. "Ela falou que não podia dar uma resposta porque tinha que levar para a diretoria, mas ficou no ar, com tom de brincadeira", afirma.

A carta foi publicada pela recepcionista em um grupo de hotelaria no Facebook e se espalhou pela rede ao ponto de a própria gerente compartilhar o post. Com a repercussão, o caso chegou aos diretores, que tiveram de se reunir para dar uma resposta para ela.

"Mas até essa resposta chegar, eu fiquei muito nervosa", conta Andrezza. "Algumas pessoas na internet achavam a ideia criativa, mas outras falavam 'ah, essa vai ser demitida e vai assistir a todos os episódios no conforto da casa dela', e eu pensei 'meu Deus, o que foi que eu fiz?'", ela conta entre risos.

Resposta. Dois dias depois, a gerente chegou à recepção e entregou um envelope timbrado com o logo da empresa. Andrezza publicou a resposta de Amanda Jarces no Facebook, que a parabenizou pela criatividade do pedido e afirmou que outros funcionários e hóspedes também acompanham a série.

"Estaremos disponibilizando os canais HBO durante toda a temporada nos televisores do hotel. Na recepção, seu posto de trabalho, nos dias e horários em que serão exibidos os episódios da série, será transmitido o episódio, acompanhado de pipoca, que é por nossa conta. Nossa intenção é transformar esses encontros a cada domingo em momentos memoráveis para todos", escreveu Amanda, como resposta ao pedido.

Andrezza, claro, ficou muito feliz com a solução encontrada pela gerência."Quando comecei a ler, quase chorei. Quando li que ia passar [a série] na recepção, dei um grito. No post, ela expressou toda a alegria. "Brasil! Vocês não estão entendendo minha emoção. Recebi minha resposta, vai ter transmissão de Game of Thrones na minha recepção", escreveu.

