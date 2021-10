Fuga Implacável: Duas zebras são procuradas perto de Washington

Zebras fugiram de uma fazenda perto de Washington (EUA) Foto: Pixabay/Yolanda

Há quase dois meses, duas zebras passeiam perto de Washington, capital dos Estados Unidos, escapando às autoridades que as perseguem. E o dono foi acusado de maus-tratos.

Os equinos, que estão mais bem adaptados à vida selvagem na África do que no estado americano de Maryland, escaparam da fazenda onde viviam no final de agosto. Eram três, mas um foi encontrado morto.

"Ele caiu em uma armadilha e morreu em decorrência dos ferimentos no início de setembro", disse o condado de Prince George, onde as autoridades estão lutando para encontrar os fugitivos, em um comunicado na semana passada.

Seu proprietário, Jerry Holly, foi acusado na terça-feira de "crueldade com os animais".

As zebras foragidas "não receberam alimentação, água ou cuidados veterinários adequados" e "correm perigo, conforme atesta a morte de uma delas", segundo a denúncia do procurador local.

O homem, que mora em uma grande fazenda, tem cerca de 30 zebras, segundo os documentos, e a armadilha que matou um dos animais ficava "a menos de um metro da cerca" que limita sua propriedade.

“O dono tentou capturar as zebras, mas não conseguiu e elas estão em liberdade há 54 dias”, detalha o texto da denúncia.

Os animais “representam um risco para as pessoas que os abordam e para os motoristas nas estradas”, acrescenta.

No entanto, desde a sua fuga, as novas celebridades locais têm sido o assunto da mídia regional e uma fonte de diversão para os residentes do condado, que documentam suas aparições nas redes sociais.

Joshua DuBois, um ex-funcionário da Casa Branca de Barack Obama, disse em setembro que seu filho "tinha lhe dito baixinho: 'Pai, eu vi zebras'. Boom. Zebras selvagens de Maryland", tuitou, junto com um vídeo de uma zebra em um trote lento.

Assim que as zebras forem capturadas e estiverem seguras, uma "investigação completa" será realizada, garantiram as autoridades.