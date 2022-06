Fox Terrier de 22 anos tira título de Chihuahua de cachorro mais velho do mundo

Pebbles é uma cachorrinha de 22 anos da Carolina do Sul, nos EUA, e ganhou o título de cão mais velho do mundo. Foto: Instagram/@pebbles_since_2000

Uma cadela da raça Fox Terrier de pelo liso foi coroada pelo Guinness World Record como o cachorro mais velho do mundo. De acordo com o jornal The Guardian, Pebbles nasceu em 28 de março de 2000 e mora com o tutores na Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

O título antes pertencia a TobyKeith, um Chihuahua de 21 anos da Flórida, mas o cão foi descoroado quando os tutores da Fox Terrier viram a notícia sobre a marca e contataram o Guinness, afirmando que tinham uma cachorra ainda mais velha.

“Quando eu vi a história de TobyKeith em todo o noticiário, me inscrevi [para o recorde]", contou Julie Gregory, tutora de Pebbles, ao Guinness World Record.

Julie disse que em 2000, quando ela e o marido, Bobby, adotaram a cadela, procuravam por um cão de raça grande. No entanto quando viram a Fox Terrier, que costuma ser de médio a pequeno porte, se apaixonaram imediatamente.

"Ela estava pulando e latindo tanto para Bobby que ele não teve escolha a não ser buscá-la e examiná-la”, disse Julie. “Foi amor instantâneo no segundo em que os dois se conheceram.”

Os tutores também contaram ao Guinness que a cachorrinha de 22 anos é geralmente calma, mas que não gosta de ser acordada. Segundo eles, Pebbles gosta de ouvir música country, receber carinho e dormir até às 17h.

