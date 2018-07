Fotos de cãozinho vendo sol pela 1ª vez encantam a internet

Um usuário do Twitter identificado como rdrgz (abreviação para Rodriguez) encantou a internet ao publicar a foto de seu filhotinho de cachorro 'conhecendo' o sol pela primeira vez. Até o momento, a imagem conta com quase 200 mil curtidas e 80 mil retweets no Twitter.

"Essa foi sua primeira vez vendo o sol, e acho que ele gostou!", disse seu dono, que revelou também que o cãozinho tem apenas duas semanas de idade.

Confira as imagens abaixo e se prepare para tanta fofura!

this was his 1st time seeing the sun and i think he liked it pic.twitter.com/U8o5rJbo87