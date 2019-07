Fotos de astronautas da Apollo 11 na Lua sobrevivem como ícones da cultura pop

Astronauta Buzz Aldrin ao lado de bandeira dos EUA fincada na Lua. Foto: Neil Armstrong/NASA

Os astronautas da Apollo 11, que fizeram a primeira visita do homem à Lua 50 anos atrás, foram treinados para tirar fotos para a ciência. De volta à Terra, algumas destas imagens se tornaram ícones da cultura pop.

Pessoas colecionavam e compartilhavam gravuras do pouso da Apollo 11 e da caminhada lunar, que também se tornou a base das gravuras coloridas “Caminhada lunar” do artista Andy Warhol e do logotipo da MTV quando o canal de música estreou na televisão em 1981.

Os astronautas da Apollo 11 Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins não foram treinados para tirar fotos uns dos outros, mas estas foram as que se tornaram mais populares, disse Jennifer Levasseur, curadora do departamento de história espacial do Museu Nacional Aeroespacial Smithsonian. “As fotos de pessoas são o que torna tudo real para todos na Terra. Conseguimos entender aquilo porque podemos nos colocar no lugar deles”, disse Jennifer.

Armstrong teve o instinto de fotografar Aldrin sozinho de pé e lhe pediu pelo rádio que se virasse para a foto. Outra foto famosa de Aldrin, que o mostra ao lado de uma bandeira norte-americana, exigiu mais planejamento, segundo Jennifer. A MTV usou a imagem para se promover, substituindo a bandeira por seu logotipo.

As fotos da caminhada lunar dos tripulantes da Apollo 11 foram feitas com câmeras fabricadas especialmente pela empresa suíça Hasselblad para serem montadas no peito dos astronautas. Tudo que eles tinham que fazer era apontar o corpo na direção certa, acertar os ajustes, se necessário, e puxar um gatilho.

Os três tripulantes da Apollo 11 foram incentivados a levar as câmeras volumosas nas férias para se acostumarem com sua operação incomum, segundo um site da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa). Armstrong, o primeiro ser humano a pisar na superfície lunar, e Aldrin tinham uma câmera para sua caminhada lunar, e planejaram dividi-la. Mas Armstrong ficou com ela durante a maior parte do pouso de duas horas e meia, e por isso quase todas as fotos que mostram um astronauta na Lua são de Aldrin, informa o site.

A Nasa percebeu essa omissão constrangedora ao se deparar com a dificuldade de encontrar uma foto do primeiro homem a caminhar na Lua de fato caminhando na Lua, uma vez que era impossível diferenciar Aldrin e Armstrong. Desde então uma braçadeira personalizada é incluída em todos os trajes espaciais.