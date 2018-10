Fotógrafos holandeses retratam idosos e o envelhecimento de suas tatuagens

As tatuagens nunca envelhecem. Foto: Pixabay

"Você vai se arrepender quando for mais velho". Esta frase soa como um aviso para aqueles que decidem fazer uma tatuagem, principalmente quando são jovens. Dois fotógrafos holandeses resolveram provar que isso não é verdade.

Ingrid Meijering e Marion Duimel, que administram o GetOud, criaram uma nova série de fotos intitulada TatooAge e que desmascara esse conceito. Eles provam que as tatuagens das pessoas podem parecer tão legais como antes com o passar do tempo.

Os fotógrafos passaram três anos capturando imagens de pessoas com mais de 65 anos e compartilhando as histórias por trás de suas tatuagens. "Nós nos divertimos muito fazendo o projeto", contou Marion ao site Metro do Reino Unido. "Quase todo mundo acha que as pessoas já fizeram a tatuagem desde que eram jovens, mas a maioria das pessoas no livro teve a tatuagem nos últimos dez anos. Tivemos várias pessoas fazendo tatuagens quando tinham mais de 80 anos", relatou o fotógrafo.

Em um dos depoimentos, uma mulher de 79 anos decidiu tatuar os braços e raspar o cabelo para lutar contra a sensação de que ela era uma 'velha senhora'. As imagens podem ser conferidas na página do GetOud, no Facebook.