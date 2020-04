Fotógrafos da Indonésia e dos EUA ganham bolsa para registrarem mudanças climáticas

Morador da cidade de Demak, na Indonésia, em meio a uma enchente Foto: Aji Styawan / Getty Images Climate Visuals Grant Recipient

A Getty Images anunciou nesta quarta-feira, 7, que concedeu bolsas no total de US$ 20 mil (R$ 105 mil, na cotação atual) aos fotojornalistas Aji Styawan, da Indonésia, e Greg Kahn, dos Estados Unidos, para atuarem em projetos fotográficos sobre o aumento do nível do mar e os danos causados às comunidades de seus países. O valor será dividido pela metade para cada um.

O programa, feito em parceria com a ONG de divulgação climática Climate Visuals, é voltado para ajudar esses profissionais a focarem em registros das mudanças do clima ao redor do mundo, e recebeu 144 inscrições de fotógrafos de mais de 40 países.

Segundo o chefe de conteúdo global da Getty Images, Ken Mainardis, o objetivo é mostrar o poder que o conteúdo visual tem de "mover o mundo e redefinir as narrativas em torno das questões globais".

Já Susie Wang, que pesquisa a relação entre o clima e a psicologia social pela Climate Visual, avalia que os materiais enviados pelos inscritos revelam histórias comoventes de grupos sociais que resistem às alterações ambientais ao redor do mundo. Aju Stywan, por exemplo, registrou um homem em meio a um alagamento que afetou famílias de um vilarejo na região de Demak, na Indonésia. O clique (foto acima) faz parte do seu trabalho de documentar as mudanças climáticas do país, que já tiraram milhões de vida.

O americano Kahn, por sua vez, explorou o aumento do nível do mar na costa leste de Maryland, nos Estados Unidos, com o projeto 2 Millimeters, retratando o afogamento de uma região com um vasto arcabouço cultural:

Registro do projeto ‘2 Millimeters’ Foto: Greg Kahn / Getty Images Climate Visuals Grant Recipient

Apesar de não ter ganhado a bolsa, a fotojornalista Acacia Johnson, do Alasca, ganhou uma menção honrosa pelo seu projeto Open Water Season: Adapting to an Ice-Free Artic, que mostra o derretimento do gelo no Ártico e as formas pelas quais as comunidades estão se adaptando às estações prolongadas de mar aberto - ou seja, quando as geleiras se soltam da terra firme. Veja abaixo: