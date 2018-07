Fotógrafo se inclui em fotografias de quando era mais novo

O fotógrafo Conor Nickerson, que mora na cidade de Montréal, Canadá, mas nasceu no estado de Massachussetts, Estados Unidos, reeditou fotos suas de quando criança e se incluiu, já com a idade atual, nas imagens. "Eu passando tempo comigo mesmo", escreveu na descrição do projeto fotográfico, intitulado Childhood (Infância, em tradução livre).

Foto: Imagem cedida por Conor Nickerson