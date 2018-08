Fotógrafo revela segredo por trás do sorriso do príncipe George em foto do casamento real

Foto oficial do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle rodeados pelas crianças que foram pajens e damas de honra Foto: Alexi Lubomirski/Reuters

Dois dias após o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, o palácio de Kensington divulgou uma foto do casal rodeado pelas dez crianças que foram seus pajens e damas de honra. A alegria no rosto do príncipe George e dos demais pequenos encanta qualquer um, mas o fotógrafo responsável pela foto contou que aqueles sorrisos não saíram de graça.

“Elas estavam sendo subornados com um Smartie aqui, outro ali. Quando as crianças entraram na sala, eu gritei ‘Quem gosta de Smarties?’ Todas elas levantaram as mãos e sorriram, até mesmo alguns adultos”, falou Alexi Lubomirski, o fotógrafo. Smartie é uma marca de chocolates.

Ele também contou como foi o processo de tirar a foto em preto e branco em que Meghan aparece sorrindo envolvida pelo marido: “Foi um daqueles momentos mágicos quando você é um fotógrafo e tudo se encaixa perfeitamente”.

Alexi disse que o dia já estava no fim, quando percebeu que a luz natural estava muito boa para fotos. Ele pediu para o casal que, antes de encerrarem o trabalho, se sentassem em uma escadaria para registrar as últimas imagens.

“Eles estavam simplesmente fazendo piadas de como o dia havia sido exaustivo e de como estava acabando. Eles se olhavam, davam risada e foi um momento muito bonito”, lembrou o fotógrafo.

Confira a foto:

