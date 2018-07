Fotógrafo não sabia o que era um meme até criar um - involuntariamente

Imagem de fotógrafo virou meme Foto: Pixabay/ @jarmoluk

O meme de um rapaz olhando maliciosamente para outra mulher enquanto anda de mãos dadas com a própria namorada está sendo usado incessantemente nas redes sociais. Inacreditavelmente, ninguém está mais surpreso com isso do que o próprio fotógrafo da imagem utilizada, Antonio Guillem.

O espanhol, que produz conteúdo para bancos de imagens, contou em entrevista ao portal Wired: “Eu nem sabia o que é um meme até as modelos me contarem o que as pessoas estavam fazendo com nosso trabalho”.

A foto do “meme do rapaz olhando para outra mulher” faz parte de um projeto de 2015, com imagens que representam o conceito de infidelidade nas relações de modo lúdico e divertido.

“Memes não nos deram nenhum tipo de ganho financeiro porque poucos criadores de memes compram nossa foto dos bancos de imagem”, revelou Guillem. Apesar disso, ele alega que não se importa e que entende que os internautas adotam essa postura “de boa fé”.

“Apesar do que eu penso sobre a foto ter se tornado viral, imagino que a imagem tenha sido fundamental para aquele que teve a grande ideia de transformá-la em uma metáfora que funciona com quase tudo”, opinou.

Confira alguns memes:

Tradução: "Novos livros na livraria; eu; livros em casa que não li"

Relembre: Veja como estão os memes 'clássicos' da internet hoje em dia