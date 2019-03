Fotógrafo japonês registra cenas inusitadas de gatos na rua

Gatos transformaram uma rua com buracos de drenagem em um parque de diversões. Foto: Instagram/@nyankichi5656

Nyankichi Rojiupa é um fotógrafo japonês que, pelo seu perfil no Instagram, ama gatinhos. Ou, pelo menos, gosta muito de fotografá-los.

O profissional faz sucesso na rede social ao capturar com suas lentes cenas inusitadas desses felinos nas ruas.

Os gatinhos são vistos 'voando', entrando ou saindo de buracos, comendo vorazmente ou em momentos de carinho entre si e com humanos.

Em entrevista à rádio Play FM, Rojiupa disse que encontrou um grupo de gatos de rua que transformaram uma via com buracos de drenagem em um parque de diversões.

"Me encontrei casualmente com esses gatos e agora passo os fins de semana com eles", contou. Embora não tenha um gato próprio, o fotógrafo fez muita amizade com os felinos. "Consegui ganhar a confiança deles ao ponto de que me permitem brincar com eles."

VEJA TAMBÉM: 10 notícias envolvendo gatos para melhorar o seu dia

A especialidade dos gatinhos é sair e entrar nos buracos e, enquanto fazem seus movimentos radicais, se permitem ser fotografados. Mas Rojiupa afirma que, de vez em quando, alguém expressa preocupação com a amizade dele com os animais.

Segundo as críticas, as fotos poderiam atrair gente que queira fazer mal ao gatos. "Os gatos vivem em uma propriedade privada e protegida", afirmou ele.

Confira as imagens adoráveis abaixo: