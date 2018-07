Fotógrafo é contratado para registrar pedido de casamento - mas fotografa casal errado

Acidentalmente, fotógrafo registra pedido de casamento de casal errado. Foto: Pixabay

O fotógrafo Jacob Peters foi contratado para registrar um pedido de casamento no Whitaker Point, uma famosa rocha na floresta Arkansas Ozark, nos Estados Unidos. No dia, ele foi até o local - mas acabou fotografando o casal errado.

Peters escalou por uma hora e meia até chegar num local alto, carregando 13 quilos de equipamentos fotográficos. Então ele esperou o casal chegar, o que aconteceu só 20 minutos após o horário marcado.

O homem pediu a mulher em casamento, Peters tirou várias fotos, foi tudo muito lindo. O fotógrafo então arrumou suas malas e foi embora, deixando o casal aproveitar o nascer do sol juntos.

Ao chegar em casa, Peters mandou uma mensagem para seu cliente: "Parabéns, as fotos estão lindas!". O cliente respondeu: "Hm, mas nós não nos encontramos... nós estávamos um pouco atrasados".

O atraso do cliente e de sua namorada foi de mais de uma hora. As fotos foram tiradas de um homem usando um suéter azul, enquanto o cliente usava uma camisa de flanela azul. Após perceber o erro, o fotógrafo decidiu não cobrar o cliente e postar as fotos que havia tirado em seu Facebook, a fim de encontrar o casal que estava nas imagens.

Ele criou um álbum explicando a situação e, dois dias depois, o casal foi encontrado. "Oi, Jacob! Eu não consigo acreditar no que estou vendo! Minha noiva está pirando por ver isso. Ela até teve calafrios por causa disso!", comentou o noivo que estava na foto. A surpresa dos noivos foi ainda maior porque eles também tinham contratado um fotógrafo para registrar o momento - mas ele desmarcou no dia anterior.