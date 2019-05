Fotógrafo brasileiro compartilha imagens do lixo encontrado em praia da Indonésia

Imagens do lixo foram registradas pelo fotógrafo Raul Aragão em praia da Indonésia. Foto: Instagram/@raul

Durante uma passagem pela Indonésia, o fotógrafo brasileiro Raul Aragão registrou o lixo encontrado na praia de Keramas, em Bali. Nas imagens, é possível ver canudos, seringas, tubos de xampu, isqueiros, garrafas plásticas e até mesmo uma placa-mãe presente em computadores.

"Oito milhões de toneladas de lixo plástico vão para os oceanos anualmente. Foi massa ver durante essa semana, esse mesmo plástico virando escolas, motos, tênis, sacolas ou hospitais. Tudo pode ser feito do lixo. Lindo é, mas o maior problema ainda está no consumo daquele plástico virgem. Aquele mesmo da garrafa pet, lanchonete ou supermercado", escreveu no Instagram.

No fim da publicação, convida os seguidores para contribuírem com o movimento Plástico Zero, que busca reduzir o uso e descarte de plásticos no meio ambiente.