Fotógrafa mostra como recém-nascidos seriam se tivessem dentes

Montagens de bebês com dentes divertem usuários do Facebook; fotógrafa disponibilizou as fotos originais para compararem. Foto: Coffee Creek Studio by Amy Haehl / Amy Haehl

A fotógrafa americana Amy Haehl viralizou nas redes sociais após compartilhar fotos de bebês recém-nascidos com dentes em seu Facebook.

Ela fez as montagens no aplicativo de celular FaceApp e já alcançou mais de 50 mil pessoas de todo o mundo na plataforma.

"Decidi me divertir dando dentes aos bebês. Eu não ria tanto há um bom tempo. Eu poderia fazer isso com todo bebê que já fotografei em meu estúdio até hoje", escreveu.

Amy é especializada em ensaios de recém-nascidos e disse que pediu autorização aos pais para publicar os ensaios. Em contrapartida, ela lhes ofereceu sessões gratuitas como agradecimento.

Veja abaixo:

O humor da iniciativa, no entanto, suscitou um assunto triste. Amy, que é também enfermeira e médica-legista, recebeu comentários de pais que nunca tiveram a oportunidade de fotografar seus bebês recém-nascidos sem ser com tubos e máscaras de hospital.

Assim, usando o software de edição Photoshop, ela pretende pegar as fotos dessas crianças e editá-las para que os pais possam ver como é o rosto dos filhos sem os equipamentos médicos.

"Espero poder dar a eles uma foto que valorize os seus bebês sem obstruir seus lindos rostos. Ser enfermeira e médica-legista foi o que me inspirou a me tornar fotógrafa [de crianças]. Eu nunca me senti tão impotente quanto no dia em que me sentei com um pai que havia perdido o filho. Sempre quis lhe dar algo, mesmo que nada fosse suficiente", recorda. "Já usei a fotografia para dar memórias às pessoas, na vida e na morte, como a minha maneira de fazer alguma coisa", completa.