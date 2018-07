Foto mostra momento em que tubarão cerca modelo

A modelo Simone Gutsche esteve muito perto de ser percebida por um tubarão. Foto: Divulgação

Era apenas mais um dia de diversão da modelo alemã Simone Gutsche em Cocoa Beach, uma praia na Flórida, Estados Unidos, mas aconteceu uma surpresa. Ela estava no mar quando várias pessoas na areia acenaram para ela, que pensou ser apenas uma demonstração de simpatia. Mas nã era.

Depois de um casal insistir muito com acenos para ela ir até eles, ela resolveu nadar até a praia. Quando chegou lá, descobriu que as pessoas estavam tentando protegê-la de um tubarão. "As pessoas na praia me disseram que tinha um tubarão nadando a menos de cinco metros atrás de mim", disse ela à imprensa alemã.

Mas ela não acreditou nisso. Como assim, um tubarão? Pois então uma das pessoas mostrou uma foto que mostra o exato momento em que o tubarão a cerca. "Eu fiquei tão assustava que não voltei para o mar por vários dias", disse ela.

Na praia de Cocoa, é comum o aparecimento de tubarões-tigre, que são os tubarões mais perigosos para os humanos depois do tubarão branco. Isso é que é sorte!