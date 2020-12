Foto de médico abraçando um idoso com covid-19 viraliza na internet

Equipe médica do hospital United Memorial Medical Center em Houston, Texas Foto: Go Nakamura/ AFP

A foto de um médico americano abraçando um paciente idoso se tornou viral nas redes sociais, como um símbolo da tristeza das vítimas da covid-19 e a compaixão dos profissionais de saúde. O registro foi feito no Dia de Ação de Graças, por um fotógrafo para a Getty Images e se espalhou por todo o mundo.

O Dr. Joseph Varon, chefe da equipe do hospital United Memorial Medical Center em Houston, Texas, disse à CNN. Na segunda-feira, 30, que estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) quando viu um homem de cabelos brancos chorando e tentando sair do quarto.

"Então eu vou até ele e pergunto: 'Por que você está chorando?' E o homem fala: 'Quero ficar com minha mulher'. Aí eu o agarro e abraço”, revelou o médico, que disse não saber que estava sendo fotografado na época. "Tive muita pena dele. Fiquei muito triste, assim como ele".

"Não sei porque não desmoronei", confessou. "Minhas enfermeiras choram no meio do dia." Joseph explicou que a internação em uma UTI por coronavírus é ainda mais difícil para os idosos que se sentem sozinhos.

"Felizmente, o paciente da foto está bem melhor e pode ter alta antes do final desta semana, segundo Varon. Porém, o médico revelou se sentir frustrado com as pessoas que não estão tomando as devidas precauções na pandemia.

"Trabalhamos todos os dias e as pessoas fazem tudo que está errado: vão a bares, restaurantes e shoppings. Eles não ouvem e acabam na minha UTI. As pessoas devem saber que não quero ter que abraçá-las”, acrescentou.

Em novembro, o Texas se tornou o primeiro estado dos Estados Unidos a ultrapassar um milhão de casos positivos para o coronavírus desde o início da pandemia, acumulando mais de 21.800 mortes.

