Foto de hipopótamo Fiona com menina encanta internautas

Fiona nasceu prematura e precisou de muitos cuidados especiais, mas depois ganhou peso, ficou saudável e hoje encanta os visitantes do zoológico de Cincinnati, nos EUA. Foto: Instagram/@cincinnatizoo

A hipopótamo Fiona, do zoológico de Cincinnati, nos Estados Unidos, é uma bebê que nasceu prematura e precisa de cuidados especiais. Ela é muito conhecida nas redes sociais pelas poses carinhosas e divertidas que faz com os visitantes do zoo e, agora, arranjou uma 'nova amiga'.

O zoológico publicou uma foto no Instagram de Fiona ao lado de uma menina, em que as duas parecem beijar uma a outra, com o vidro do aquários as separando.

A foto encantou os seguidores do perfil. "Eu quero visitar o zoológico de Cincinnati só para ver a Fiona", comentou uma mulher. "Ai meu Deus, a Fiona é tão fofa, ela é a verdadeira miss simpatia", comentou outra seguidora.