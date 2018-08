Foto de gata 'assustada' quando descobre que está grávida faz sucesso na internet

Fotos de uma gata da Groenlândia 'surpresa' por estar grávida fizeram sucesso nas redes sociais Foto: Pixabay/kissu

A foto de uma gata 'surpresa' com o fato de estar grávida fez sucesso no site Reddit nesta última semana. Ulla, de um ano, foi encontrada na rua pela equipe de um abrigo de animais em Nuuk, capital da Groenlândia. Ao longo dos dias após o resgate, eles perceberam que a barriga da gatinha foi crescendo cada vez mais.

"Nós a levamos a um veterinário, o que ela não gostou muito", disse Tone Frank, um dos responsáveis pelo abrigo, à emissora norte-americana NBC. Após uma ultrassonografia, eles descobriram que Ulla estava grávida com quatro ou cinco filhotes. "Foi sensacional, nunca tinha visto um gato fazer uma ultrassonografia antes. Nós vimos os gatinhos se mexendo na barriga dela", completou.

Na ocasião, Frank tirou uma série de fotos e, em duas delas, Ulla parecia estar surpresa com a sua gravidez. Ele fez uma montagem e postou na rede social, onde as fotos viralizaram. No post, Frank explicou que os filhotes de Ulla devem nascer dentro de duas semanas e que tanto ela quanto os gatinhos já foram adotados e serão castrados.

Veja abaixo a foto.