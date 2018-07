Foto mostra apoio da família a uma criança após divórcio

Foto de criança com sua família estendida em um jogo de futebol viralizou na internet Foto: Pixaboy / Pexels

Na maioria das vezes, no momento do divórcio dos pais, a criança fica perdida no fogo cruzado. Os pais não se falam mais, e as atividades da criança acabam ficando dividias entre o pai e a mãe. Emilee Player, moradora da cidade de Columbus, nos Estados Unidos, provou que nem sempre esses casos terminam em trauma para os filhos.

Ela postou uma foto no Facebook em que ela, seu marido, seu ex-marido e a atual esposa dele estão acompanhando o treino de futebol da pequena Maelyn com camisas personalizadas. Na legenda, ela disse: “por nossa causa nunca vou acreditar que guarda compartilhada não pode funcionar! Eu sei por experiência que funciona! Escolha o que é melhor para seu filho e tudo vai dar certo.”

Clara Cazeau, mãe de Maelyn, disse em entrevista à emissora WTVM que, após se divorciar do seu ex-marido, eles tomaram a decisão de fazer todas as atividades envolvendo sua filha juntos. “Nós fazemos as festas de fim de ano juntos, aniversários juntos, nossas famílias são praticamente melhores amigas”, disse.

Veja abaixo o post do Facebook que viralizou (em inglês):