Foto de ‘briga’ entre ratos ganha prêmio no Reino Unido; veja

A foto de Sam Rowley mostra dois ratos brigando por comida no metrô de Londres Foto: Sam Rowley / Wildlife Photographer of the Year / Divulgação

Uma foto que mostra dois ratos que parecem estar brigando ganhou a competição Wildlife Photographer of the Year (Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano). O momento foi registrado por Sam Rowley, e a competição foi organizada pelo Museu de História Natural do Reino Unido e o anúncio foi feito nesta quarta-feira, 12.

A competição foi criada pela BBC Wildlife Magazine em 1965. Mais tarde, em 1984, o Museu se uniu à revista para realizar o evento e atualmente o organiza sozinho.

O concurso é aberto para fotógrafos de todas as idades e níveis de conhecimento. Neste ano, a competição aceitará o envio de fotos a partir de outubro de 2020.

A foto de Rowley foi escolhida pelo Museu junto com outras 24 entre as 48 mil imagens enviadas. A partir daí o público votou para escolher a vencedora. Intitulada “Briga na Estação”, o clique de Rowley levou 28 mil votos e foi o campeão.

“Os ratos estavam lutando por um algumas migalhas. O embate durou apenas um segundo antes de um deles fugir com a migalha, triunfante”, contou Rowley. O registro foi feito em uma estação de metrô de Londres, uma das muitas visitadas pelo fotógrafo, sempre durante a noite.

Também foram escolhidas para o top cinco a foto de um orangotango que é explorado para fazer performances em um safari na Tailândia, uma série de renas brancas em um campo com neve na Noruega, um guarda florestal com um rinoceronte no Quênia e uma onça pintada com seu filhote enquanto os dois atacam uma cobra. A última foto foi registrada na região do Pantanal, no Brasil.

A foto de Rowley fará parte da exposição Wildlife Photographer of the Year, no Museu de História Natural, até 31 de março de 2020. Confira as fotos:

A foto de Aaron Gekoski mostra um orangotango que é obrigado a realizar performances em um safari na Tailândia Foto: Aaron Gekoski / Wildlife Photographer of the Year / Divulgação

Michel Zoghzoghi fotografou uma onça pintada com o seu filhote atacando uma anaconda Foto: Michel Zoghzoghi / Wildlife Photographer of the Year / Divulgação

Francis De Andres fotografou renas brancas na Noruega durante uma nevasca Foto: Francis De Andres / Wildlife Photographer of the Year / Divulgação

Martin Buzora fotografou o encotnro de um guarda florestal com um filhote de rinoceronte, um dos muitos que recebe cuidados do guarda Foto: Martin Buzora / Wildlife Photographer of the Year / Divulgação

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais