‘Forró da Garoa’ agita São Paulo em setembro com shows e aulas de dança

'Forró da Garoa' acontece durante todo o mês de setembro, em São Paulo. Foto: Divulgação

Ao seguirem viagem em um trem da CPTM em setembro, os passageiros podem se surpreender com apresentações de forró ‘pé de serra’ justamente nos horários de pico do transporte.

O Forró da Garoa já promoveu mais de 60 apresentações desde o início de setembro e as atividades vão até o fim do mês. Serão 360 shows nos seguintes horários: das 12h às 13h e das 16h30 às 18h30.

Na segunda etapa do evento, praças e ruas de grande movimento da capital paulista terão espetáculos maiores, em uma estrutura chamada Coreto Elétrico.

No dia 30, para encerrar as atrações, uma grande concentração acontecerá no Vale do Anhangabaú, das 9h às 22h, e a entrada é franca. Haverá aulas de dança, área para quadrilhas, shows e praça de alimentação. Alceu Valença, Falamansa e Solange Almeida, ex-Aviões do Forró, já estão confirmados.

O evento é organizado pela Associação Paulista dos Amigos da Arte e Secretaria de Estado da Cultura.