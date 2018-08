'Forrest Gump da vida real' cruza os EUA correndo pela quinta vez

Em 'Forrest Gump', protagonista homônimo cruza os EUA correndo. Foto: Reprodução de cena/Paramount Pictures

No filme Forrest Gump, o protagonista gosta tanto de correr que cruza os Estados Unidos, e justifica que "apenas sentiu vontade de correr". Mas é difícil imaginar que, na vida real, alguém faria o mesmo, não é? Mas o britânico Rob Pope resolveu provar o contrário.

O 'Forrest Gump da vida real' também usa um boné da Bubba Gump Shrimp e uma camiseta regata amarela. "Eu estava correndo perto de um cara e ele disse: 'Você vai ficar tão cansado disso no final'. E eu disse: 'Sem chance. É isso o que me mantem vivo'", contou ele ao site Let's Run.

Assim como Forest, Pope decidiu cruzar os Estados Unidos. E assim como Forest, ele decidiu fazer isos algumas vezes. Desde que andou de uma barbearia em Mobile, no Alabama, no dia 14 de setembro de 2016, Pope estima que ele já gastou cerca de 430 dias correndo pelos Estados Unidos.

De acordo com a BBC, no dia 30 de abril, ele completou a cruzada pelos Estados Unidos pela quinta vez, correndo 24.141 quilômetros. Antes disso, ele já havia atravessado o país quatro vezes, sempre com trajetos diferentes: o primeiro foi de Mobile até Santa Monica; depois, Santa Monica até Maine; Maine até São Francisco; e São Francisco até a Carolina do Sul. Dessa vez, sua jornada terminou em Monument Valley, em Utah, onde o Gump da ficção resolveu parar de correr.

Obviamente, não é uma corrida sem paradas. Ele já voltou à Inglaterra algumas vezes, até porque ele precisa renovar seu visto periodicamente. Quando ele volta à sua terra natal, ele não para de correr.

"Eu sempre quis correr pela América e então eu pensei: 'Eu quero fazer algo especial'. Minha mãe não está aqui mais, mas ela me disse, antes de morrer, para eu fazer algo que faça a diferença no mundo. E eu pensei: 'Por que não essa corrida?'".

Pope usou a corrida para arrecadar dinheiro para duas instituições de caridade, a World Wildlife Fund, que protege animais selvagens, e a Peace Direct, que luta pela paz mundial. Até agora, ele conseguiu cerca de 30 mil euros (cerca de R$ 127 mil), mas quer chegar um dia a quantia de 1 milhão de euros.

"Quando Forrest corre pelo Mississipi pela quarta vez, as pessoas perguntas por que ele estava fazendo aquilo. 'Você está correndo pelo direito das mulheres, pelos sem teto, pela paz mundial, pelo meio ambiente ou pelos animais?'. Eu estou correndo por todas essas cinco coisas", diz Pope.