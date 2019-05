'Fondue revelação': até onde vai a criatividade dos casais que querem anunciar o sexo do bebê?

Pais buscam novas modalidades de evento para revelar sexo do bebê. Foto: Unsplash

Até onde vai a criatividade dos casais quando o assunto é 'chá revelação' para anunciar o sexo do bebê? Aqui no E+ nós já contamos algumas situações inusitadas, como a história de um casal que usou um jacaré para dar a notícia para a família.

Também já relatamos nesse espaço a trágica história de um chá revelação que deu errado. Um homem atirou em um alvo para descobrir o sexo do seu bebê e acabou incendiando uma floresta no Arizona, nos Estados Unidos.

No mundo das personalidades, chá revelação se tornou praticamente obrigatório. E a divulgação nas redes sociais também. Foi assim com o primeiro filho de Ticiane Pinheiro e César Tralli e com o bebê da cantora Kelly Key.

Agora, um restaurante na capital paulista oferece fondue revelação para os casais que querem inovar nessa área. "Mamães de plantão, vocês vão amar: fondue revelação, é menino ou menina? Descubra aqui", diz legenda do vídeo. Na imagem, o espeto com aquilo que parece ser um pão ou um queijo e mergulha no creme quente. Ao tirá-lo da cumbuca, a cor azul aparece. Não foi divulgado qual é o sabor do creme colorido, mas a cena divide opiniões.

"Melhor que balões", escreveu uma internauta, rindo da situação. "Olha aí, amor", comentaram outras. Outras pessoas publicaram 'gritos' de socorro. Confira e tire suas conclusões.

O restaurante tentou emplacar a campanha em janeiro, mas não teve muito sucesso. A aposta agora é aproveitar o inverno para incentivar os casais que desejam fazer a nova modalidade de 'chá revelação'.

Outros alimentos já foram utilizados para revelar o sexo do bebê, como uma lasanha. Confira.