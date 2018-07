'Foi terrivelmente fofo', diz professor interrompido pelos filhos na BBC

No meio da entrevista, os filhos de Robert Kelly entraram na sala Foto: Reprodução/ Entrevista BBC

Robert Kelly, o professor que foi interrompido por seus filhos enquanto concedia uma entrevista ao vivo à BBC, no último sábado, 10, revela que passou o dia seguinte com o celular em modo avião. Em entrevista ao The Wall Street Journal, ele disse que queria evitar e-mails e ligações de jornalistas.

Ele e a mulher passaram o resto do dia pensando em como lidar com a toda a atenção que estavam recebendo - afinal, parte da mídia chegou até os pais do professor, que vivem em Cleveland. "Nós travamos porque não sabíamos o que fazer", disse ao jornal.

Robert descreveu sua reação como um mistura de vergonha, surpresa e diversão, além de amor e afeição pelos filhos. Na entrevista, o casal afirmou que não ficou bravo com as crianças. "Foi terrivelmente fofo", opina. "Eu assisti ao vídeo como todo mundo. [...] Foi engraçado. Se você vir, eu estava me esforçando para não rir. Eles são crianças pequenas e é assim que acontece."

Em relação a repercussão, Kelly achou ridículo. "Eu cometi um pequeno erro que transformou minha família em estrela do YouTube."