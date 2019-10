Fofura: menino de dois anos veste fantasia de papelão e reação encanta; assista

Lorenzzo Oliveira gosta de brincar de dinossauros e não segurou a felicidade ao se 'transformar em um ser jurássico' com sua fantasia. Foto: Arquivo Pessoal / Anderson Franchini

O pequeno Lorenzzo Oliveira, de dois anos e nove meses, encantou a internet nesta semana com sua fantasia de dinossauro em Rio Verde, interior de Goiás.

Fazendo urros jurássicos, o menino andou em um corredor com seu novo brinquedo, criado pelo namorado de sua mãe, o professor de música Anderson Roberto Franchini, de 37 anos.

Procurado pelo E+, ele conta que a sua parceira, Liliane Oliveira, estava de mudança de casa e sobraram algumas caixas de papelão, que seriam usadas para guardar móveis e objetos. Assim, o homem aproveitou os restos para agradar o menino e, em seis horas, modelou a estrutura do dinossauro.

Lorenzzo gosta de brincar com miniaturas dos répteis e não segurou a empolgação ao ver o 'presente'. A estudante de Odontologia e afilhada de Anderson, Isabella Franchini, de 19 anos, compartilhou o momento no Twitter e teve mais de 50 mil curtidas. Segundo ela, o garoto ficou feliz e veste a fantasia todos os dias. Assista ao vídeo:

e meu tio que fez um dinossauro de papelão pic.twitter.com/739sluKWhy — Franchini (@franchini_spfc) October 1, 2019

Anderson encontra Lorenzzo no horário do almoço e à noite, quando sai do trabalho. "Vou muito na casa dele, [que mora com a mãe], e a gente brinca quase todo dia", diz. "Coloquei a fantasia nele para ver se servia e depois eu ia pintar. Mas ele saiu correndo, gravamos e viralizou", completa.

Veja outras fotos da criança com a fantasia:

Fantasia ainda será pintada por Anderson, mas Lorenzzo nem sentiu falta desse detalhe. Foto: Arquivo Pessoal / Anderson Franchini

Lorenzzo esbanjou sorrisos com sua nova diversão. Foto: Arquivo Pessoal / Anderson Franchini