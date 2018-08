Fofura do dia: Bebê de um ano é 'multado' por dirigir sem carteira

Em uma 'competição' de bicicletas na Holanda, o pequeno Senn Swieters, de dois anos, desistiu de vencer para continuar brincando com ela. Faltando meros centímetros para a linha de chegada, com a torcida vibrando, ele deu meia volta e começou a voltar no percurso, para riso geral de quem assistia à corrida. Parece que, no fim das contas, o garoto só queria se divertir, ganhar não importava para ele.

Foto: YouTube.com/channel/UCLF6lPG_Y8Y-gSi_NHlLerg