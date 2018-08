Flores usadas no casamento de Harry e Meghan Markle foram doadas para asilos

As flores utilizadas no casamento de Harry e Meghan Markle foram doadas para instituições de caridade e asilos espalhadas pelo Reino Unido Foto: Danny Lawson/Pool via Reuters

Alguns asilos e instituições de caridade no Reino Unido tiveram uma grata surpresa no último domingo, 20: as entidades receberam as flores que foram utilizadas na cerimônia de casamento entre o príncipe Harry e Meghan Markle - agora duque e duquesa de Sussex - no dia anterior. O cerimonial que cuidou do casamento fez buquês com os arranjos organizados pela florista Philippa Craddock e os enviou para várias instituições.

“Hoje nós tivemos uma entrega muito especial. Entregamos aos nossos pacientes lindos buquês feitos com as flores usadas no casamento real. Nosso muito obrigado a Harry, Meghan e a florista Philippa Craddock. Nosso asilo está com aparência e cheiro maravilhosos. Que gesto incrível”, escreveu o St Joseph's Hospice, que fica em Londres, em sua página no Facebook.

Para a emissora norte-americana CNN, o palácio de Kensington, residência oficial do casal, confirmou que enviou os buquês de dedaleiras, peônias e rosas brancas para várias instituições no Reino Unido no domingo como forma de agradecer o trabalho que elas fazem e compensar o fato de não terem conseguido ir pessoalmente ao casamento.

Veja abaixo a publicação.