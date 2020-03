Filhotes de urso polar aparecem pela 1ª vez após nascimento em zoológico

Mãe acompanhou os filhotes durante a saída da maternidade Foto: Facebook/zoológico de Ouwehands

Dois filhotes gêmeos de urso polar fizeram sua estreia pública na manhã desta quarta-feira, 18, no zoológico Ouwehands, na Holanda. Os animais de três meses, porém, não tiveram público devido ao fechamento do local por conta da pandemia do novo coronavírus.

Os irmãos, nascidos em 27 de novembro, saíram da maternidade ao lado da mãe, chamada Freedom (Liberdade, em tradução livre), e exploraram o local onde viverão ao ar livre.

Em vídeo divulgado na página oficial do zoológico no Facebook, eles aparecem correndo e recebendo o carinho materno. "Teríamos amado compartilhar este momento com vocês. Mas, infelizmente, dadas as medidas de restrição por causa da covid-19, isso não foi possível", afirmaram os técnicos da instituição na rede social.

O nascimento dos filhotes é fruto de um programa europeu destinado à preservação de espécies ameaçadas de extinção. Ainda não se sabe o sexo da dupla, mas os nomes já foram escolhidos. Se forem machos, serão Yuka e Atlas; se forem fêmeas, Yura e Nova.

Assista ao vídeo: