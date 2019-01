Filhotes de tigre branco em zoológico no Brasil são mostrados ao público

Amal, uma fêmea de tigre branco, deu à luz Radesh, Indra e Indira, três filhotinhos que foram mostrados ao público no zoológico do 'Beto Carrero World' nesta sexta-feira, 11. Foto: Guma Miranda / Divulgação

Radesh, Indra e Indira, três filhotinhos de tigre branco, foram mostrados ao público nesta sexta-feira, 11, depois de 40 dias de isolamento necessários após terem nascido em um zoológico em Santa Catarina.

"Essa é a primeira vez que tigres brancos nascem em cativeiro no País e a mãe [Amal] é uma fêmea primípara (teve sua primeira cria), o que lhe dá o instinto de abandonar os filhos, situação que felizmente não aconteceu. Eles estão com ela desde o nascimento", explicou Kátia Cassaro, coordenadora do zoológico do Beto Carrero World, onde os animais estão.

Segundo o parque, apenas a Fundação Parque Zoológico de São Paulo e a Fundação Jardim Zoológico de Brasília também contam com tigres brancos.

Confira mais fotos dos filhotes de tigre branco abaixo:

