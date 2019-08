Filhotes de cachorro são resgatados em manilha de concreto; veja vídeo

Três filhotes foram encontrados dentro da manilha de concreto; não há suspeitas de quem os abandonou. Foto: Arquivo Pessoal

Três filhotes de cachorro foram resgatados na manhã de quinta-feira, 22, de dentro de uma manilha de concreto em Santo Antônio de Pádua, interior do Rio de Janeiro, pela guarda ambiental.

Os animais, duas fêmeas e um macho, foram vistos no bairro do Miranda por um agente de endemias do município, que entrou em contato com as autoridades. A suspeita é de que os pets foram abandonados entre a noite anterior, 21, e a manhã seguinte.

Em entrevista ao E+, o coordenador da guarda ambiental, Filipe Ribeiro, conta que levou quinze minutos para socorrer os cães e os encaminhou para a guarda municipal. “Poderia ser mais rápido, mas os animais estavam assustados, ariscos e rosnaram para a gente”, conta.

Os filhotes estavam a um metro e meio abaixo do solo. Assista ao vídeo do resgate:

Filipe diz também que não registrou boletim de ocorrência, pois não há suspeitas de quem abandonou os filhotes e não havia câmeras ao redor. Até o momento, o macho e uma das fêmeas foram adotados. A outra continua à espera de uma família. Enquanto não aparecem interessados, ela está recebendo água, comida e abrigo coberto na sede da guarda municipal.

Veja mais fotos abaixo:

Cachorros foram levados para um local coberto da guarda municipal. Foto: Arquivo pessoal

Família moradora do município adotou uma das fêmeas. Foto: Arquivo pessoal

Filipe Ribeiro com uma das fêmeas. Foto: Arquivo pessoal

Filipe Ribeiro com a outra fêmea. As duas tem pelos mais escuros que o macho. Foto: Arquivo pessoal