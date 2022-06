Filhote de elefante arranca saia de modelo na Tailândia; assista

A modelo Megan Milan compartilhou nas redes sociais o momento em que um elefante arranca sua saia durante uma visita a um santuário na Tailândia. Foto: Instagram/@megan.milan

Uma modelo teve sua saia arrancada por um filhote de elefante durante uma visita à Tailândia. Megan Milan estava no Chai Lai Orchid, um santuário que resgata os animais de práticas abusivas, quando a situação aconteceu.

No Instagram, ela compartilhou dois vídeos do momento. Depois de prender a saia da moça, o filhote ainda a derruba no chão e rola em cima dela, deixando a peça de roupa rasgada.

Contudo, Megan pareceu ter se divertido com a situação. "Aqui está um vídeo com som. Como vocês podem ver, só estavámos brincando. Esse menininho só tem três semanas de vida", explicou.

O perfil do santuário também compartilhou o registro do momento, com a legenda: "Quando um filhote de elefante arranja uma nova amiga para brincar". Juntos, os três vídeos já somam mais de 87 mil visualizações no Instagram.

