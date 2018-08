Filhote de cachorro chama atenção com barba longa e parecida com a de humanos

Filhote tem conta no Instagram e chama atenção nas ruas pelo formato de seus pelos faciais. Foto: Instagram / @petite.griffon.nuts

Barbas costumam deixar os homens com aparência de mais velhos, mas há momentos em que isso não vale só para seres humanos. O cachorro Nuts, da raça Griffon, tem chamado a atenção nas ruas de Moscou, na Rússia, com os seus pelos faciais bem definidos em formato de bigode e cavanhaque.

Sua tutora, Tatiana Kovalenok, afirma ao The Dodo que as crianças costumam dizer que o animal 'parece um vovô' e algumas pessoas o chamam de hipster ou de Chewbacca - personagem famoso de Star Wars.

Tatiana conta que quase todos os dias recebe reações de desconhecidos sobre a aparência de seu mascote, e a pelagem diferenciada só se tornou perceptível aos oito meses de idade. "Eu nunca prestei atenção em sua barba, até que comecei a receber comentários de meus seguidores no Instagram", diz ela.

Com dois anos, Nuts é um filhote fotogênico e já tem quase dois mil seguidores na rede social. A barba dele, segundo Tatiana, não recebe um tratamento especial e cresce naturalmente até ficar do jeito que está. "Eu costumava aparar antes, pois achava que era muito longa e o fazia parecer mais velho do que realmente era", explica ela.

