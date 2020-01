Filhos se recusam a viajar e pais levam modem de internet para ‘passeio de família’

Sem os filhos por perto para aproveitar viagem em família, um casal de australianos levou o modem de internet para passear. Foto: Cassie Langan / Facebook

Cassie Langan e Chris Langan, um casal da Austrália, divertiu a internet ao longo desta semana por pregar uma peça em seus três filhos, de 10 a 17 anos.

Os dois decidiram fazer uma viagem em família para a cidade litorânea Warrnambool, na costa sudoeste do país, mas nenhum dos jovens gostaram da ideia. "Fomos recebidos com a resposta de que 'é chato e não quero ir'", conta a mulher. Segundo ela, o único que aceitou acompanhar os pais foi o filho do meio, de 13 anos, após muita relutância.

Apesar de frustrados, Cassie e Chris decidiram viajar mesmo assim e, para não ficarem ‘sozinhos’, resolveram levar um 'membro da família' inseparável dos irmãos: o modem de internet.

"Deixamos aqueles que não queriam ir e levamos nosso membro da família que mais trabalha para um merecido dia de folga. O modem teve um dia fantástico ao não ser usado pelas crianças e ele amou não ouvir brigas constantes [delas três]", brincou Cassie.

Em entrevista ao portal Today, Cassie conta que os filhos estavam entediados pela falta de internet. "A mais velha limpou o quarto e passou um tempo com o irmão mais novo. Quando mostrei as fotos para o meu filho de 10 anos, ele disse que não era justo, que amávamos mais o modem que ele", relata.

Veja abaixo as fotos do modem 'turistando' pela Austrália. A publicação teve mais de 166 mil reações no Facebook e cerca de 70 mil compartilhamentos:

