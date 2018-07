Filhos resolvem fazer 'participação especial' durante entrevista do pai ao vivo na TV

Durante jornal televisivo, crianças fofas 'invadem' entrevista ao vivo do pai. Foto: Pixabay

Crianças são realmente imprevisíveis e um exemplo disso aconteceu nesta sexta-feira, 10, durante uma entrevista ao vivo na BBC. O professor Robert Kelly conversava com o âncora do jornal BBC News do Reino Unido sobre a Coreia do Sul, quando aconteceu algo inesperado.

A filha do professor entra na sala em que o pai estava, toda animada, e vai até o pai querendo brincar. Então o pai a afasta e continua falando com o jornalista, e, enquanto isso, seu outro filho, um bebê, entra no local no andador.

Rapidamente, uma mulher entra pela porta e leva as crianças para fora. O entrevistado então pede desculpas pelo ocorrido. Confira o vídeo: