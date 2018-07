Filhos de pais mais velhos tendem a ser mais nerds, diz pesquisa

Pais nerds demoram para ter filhos e transferem seus 'genes inteligentes' para as crianças. Foto: Pixabay

Filhos de pais mais velhos são mais inteligentes, mais focados em seus interesses e menos preocupados em se enturmar. É o que sugere um estudo feito por pesquisadores da King's College London, no Reino Unido, e publicado no jornal Translational Psychiatry.

Segundo o artigo, filhos de pais mais velhos também podem ter certas vantagens em relação aos seus colegas quanto aos quesitos educacionais e de carreira profissional. Porém, é a idade do pai que parece exercer maior influência nesses resultados, não a da mãe.

O novo estudo se contrapõe com pesquisas anteriores, que indicavam chances de os filhos de pais em idade avançada desenvolverem autismo e esquizofrenia, por exemplo.

Estudo. Os pesquisadores coletaram dados comportamentais e cognitivos de 15 mil pares de gêmeos do Twins Early Development Study (TEDS), no Reino Unido, que acompanha o desenvolvimento deles para saber o que contribui na construção da individualidade de cada um.

Quando tinham 12 anos, essas crianças completaram testes online que mediam 'traços geeks', como QI não verbal, foco em assuntos de interesse e níveis de distanciamento social.

Os pais também foram questionados sobre se os filhos se preocupavam ou não com a forma que eram vistos pelos colegas. Com base nessas informações, os pesquisadores criaram um índice geek e perceberam que os resultados mais altos eram de filhos de pais com idade entre 35 e 40 anos ou mais de 50. Índices baixos eram encontrados nos filhos cujos pais tinham menos de 25 anos.

Motivos. Embora o estudo não analise fatores ambientais, os autores identificam uma série de razões pelas quais pais mais velhos têm filhos nerds. Entre elas:

- Pais mais velhos têm carreira melhor estabelecida e status socioeconômico mais elevado, o que proporciona um ambiente mais enriquecedor e com acesso a melhor educação;

- Pais nerds demoram para ter filhos e transferem seus 'genes inteligentes' para as crianças;

- Novas mutações genéticas do esperma, que afeta o desenvolvimento dos filhos.

Riscos. Mesmo que ser nerd pareça legal, não pense em adiar o momento de ter filhos só para que eles nasçam mais inteligentes, pois existem riscos.

Embora o estudo indique o lado positivo de ter filhos quando se está mais velho, os resultados também fazem uma ligação entre idade avançada e desenvolvimento de autismo.

Os pesquisadores acreditam que alguns genes que desenvolvem o lado geek e o autismo estão sobrepostos e propensos a aparecer em pais mais velhos, explica Magdalena Janecka, uma das pesquisadoras.

"Quando a criança nasce apenas com alguns desses genes, ela pode ser mais propensa a ter sucesso na escola. No entanto, com uma 'dose' mais elevada desses genes - e quando há outros fatores de risco contribuintes -, ela pode acabar com uma maior predisposição para o autismo", diz.

Segundo ela, essa conclusão é apoiada por pesquisas recentes que mostram que os genes do autismo também estão ligados ao maior QI.