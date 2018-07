Filho larga emprego para levar a mãe com Alzheimer viajar de moto 

Fausto e Dona Blanche vão passear de moto em cidades vizinhas Foto: Acervo Pessoal/ Fausto Moura

Aos 54 anos, Fausto Moura conta que, há um ano e meio, largou sua profissão, deixou a vida social e amorosa de lado para cuidar de sua mãe, Dona Blanche. A senhora de 79 anos sofre de Alzheimer e o filho dedica a vida a cuidar dela.

Fausto, que anda de moto, criou o hábito de levar sua mãe junto para passear. Os dois vivem em Uberlândia e vão a cidades vizinhas, almoçar fora, à oficina para cuidar da moto e até saem com os amigos de Fausto à noite. Desde 2017, a mãe de Fausto piorou um pouco, por isso, agora, ele evita as longas distâncias.

"Eu acho que ela merece", diz o filho de Dona Blanche. "É uma maneira de estarmos sempre juntos". Para que ele consiga se sustentar e cuidar da mãe, os irmãos dão uma ajuda de custo.

Fausto cuida da mãe o tempo todo: faz comida, dá banho e a arruma depois para que eles tirem fotos juntas. Segundo ele, Dona Blanche adora.

Andar de moto é a maneira que Fausto encontrou de passar mais tempo com a mãe e fazer algo que gosta Foto: Acervo Pessoal/ Fausto Moura

Feliz com os momentos que passa com a mãe, Fausto costuma postar foto dos dois nas redes sociais. Ele ficou impressionado com a repercussão e com a quantidade de mensagens que tem recebido.

O filho de Dona Blanche confessa que ficou feliz e espera servir de inspiração para outras pessoas. "Vi aquele vídeo do homem batendo na mãe... Eu espero ser um exemplo de como tratar a mãe bem", afirma.