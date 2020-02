Filho interpreta áudios de WhatsApp da mãe e viraliza; assista

Logo da 'Dona Silvana', série de vídeos publicada por Guilherme Sousa nas redes sociais. Foto: Twitter / @guilhermesousa

Dona Silvana não era uma personalidade, mas tudo mudou depois que seu filho Guilherme Sousa resolveu imitar o jeito da mãe falar por áudios do WhatsApp, no começo de janeiro.

Com um emoji do rosto feminino sobre o seu, o rapaz começou a interpretar a forma irritada da mulher se expressar. E não foi para menos: moradora de São José, na região metropolitana de Florianópolis, a Silvana uniu sua forma enérgica de conversar ao seu sotaque manezinho, falado por quem é da região, e logo ganhou a internet.

Na segunda-feira, 17, após o Twitter compartilhar a iniciativa no perfil oficial Moments Brasil, os vídeos de Guilherme alcançaram milhares de pessoas. No Instagram, a página do homem já atingiu mais de um milhão de visualizações. Confira as interpretações:

Num formato parecido dos vídeos de Dona Silvana, Guilherme também interpretou Pabllo Vittar e Psirico com a música Parabéns, do álbum 111. Veja: